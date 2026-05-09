09 мая 2026 в 07:05

Пушилин допустил развал НАТО после окончания конфликта вокруг Ирана

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
НАТО может столкнуться с серьезными последствиями и даже развалом после завершения конфликта вокруг Ирана, заявил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, внутри блока уже произошел «надрыв», который невозможно будет игнорировать.

Определенный надрыв произошел уже, его уже вычеркнуть или сделать вид, что ничего не было, а потом после окончания конфликта с Ираном опять все начать, как будто все было хорошо, было какое-то недоразумение, уже не получится. Какие-то изменения будут. Причем изменения достаточно серьезные, если вы говорите о развале этого блока, я бы не исключал, — сказал Пушилин.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что количество американского военного контингента в Европе будет зависеть от позиции союзников по НАТО в текущем противостоянии с Ираном. Дипломат пояснил, что нежелание некоторых партнеров способствовать проецированию силы в кризисных ситуациях создает проблемы, требующие пересмотра текущей стратегии.

Также представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что иранское руководство еще не вынесло окончательный вердикт по инициативам США касательно мирного договора. Дипломат уточнил, что переданный американской стороной проект в настоящий момент проходит процедуру тщательного анализа.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
