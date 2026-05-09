Стало известно, как мошенники адаптируют свои схемы для лучшего результата

Доцент Щербаченко: мошенники адаптируют свои схемы под сезонность

Злоумышленники постоянно адаптируют схемы под актуальную повестку: новости, поведение пользователей и текущую покупательскую активность. В праздничные дни мошенники особенно активны. Этот период повышенной опасности, особенно для пенсионеров и детей. С началом дачного сезона фиксируется рост фишинговых ресурсов, имитирующих интернет-магазины товаров для сада. Пользователям предлагают бензопилы, теплицы, удобрения и технику по заниженным ценам, при этом требуют полную предоплату. После оплаты товар не поступает, а сайт перестает функционировать. Такие схемы повторяются из года в год. Летом — дача и туризм, осенью — подготовка к учебе, зимой — распродажи и подарки, весной — билеты и путевки, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что мошенники не создают спрос: они используют уже существующий интерес и подстраиваются под него. Поэтому, по его словам, любые «выгодные предложения», совпадающие с сезонным спросом, требуют дополнительной проверки.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают дачникам фейковые уведомления о нарушениях. В письмах предлагают оплатить штраф со скидкой по вредоносной ссылке.