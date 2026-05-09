День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 08:01

Стало известно, как составляют меню для гостей приема в Кремле на 9 Мая

РИА Новости: в Кремле при составлении меню учитывают вкусы гостей и аллергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Согласование меню для первых лиц, которые примут участие в торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы, — это сложный процесс, заявил в беседе с РИА Новости бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский» Игорь Бухаров. По его словам, нужно учесть как требования безопасности, так и вкусовые предпочтения гостей.

Все стандарты блюд одинаковые — блюдо должно быть вкусным и безопасным. <...> Работают службы протокола. Они запрашивают информацию о том, что человек ест, какие у него предпочтения, на что есть аллергия, — объяснил эксперт.

Все продукты предварительно исследуют специалисты в лаборатории. В случае проблем с полученными анализами блюдо не будет допущено до стола, добавил Бухаров. Приготовлением пищи для президента России занимается Особая кухня Кремля, а комбинат питания «Кремлевский» отвечает за остальных участников мероприятия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая у российского лидера Владимира Путина запланировано более 10 встреч. При этом 8 мая в Кремле уже состоялись три международные встречи — с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Общество
Россия
Кремль
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
в Москве поздравили связистку, которая приближала Великую Победу
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.