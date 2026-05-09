Стало известно, как составляют меню для гостей приема в Кремле на 9 Мая

Согласование меню для первых лиц, которые примут участие в торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы, — это сложный процесс, заявил в беседе с РИА Новости бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский» Игорь Бухаров. По его словам, нужно учесть как требования безопасности, так и вкусовые предпочтения гостей.

Все стандарты блюд одинаковые — блюдо должно быть вкусным и безопасным. <...> Работают службы протокола. Они запрашивают информацию о том, что человек ест, какие у него предпочтения, на что есть аллергия, — объяснил эксперт.

Все продукты предварительно исследуют специалисты в лаборатории. В случае проблем с полученными анализами блюдо не будет допущено до стола, добавил Бухаров. Приготовлением пищи для президента России занимается Особая кухня Кремля, а комбинат питания «Кремлевский» отвечает за остальных участников мероприятия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая у российского лидера Владимира Путина запланировано более 10 встреч. При этом 8 мая в Кремле уже состоялись три международные встречи — с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.