Захарова не сдержала слез во время поздравления ветеранов Захарова поздравила ветеранов с Днем Победы со слезами на глазах

Представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла сдержать слез, обращаясь с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Как передает ТАСС, дипломат пожелала всем россиянам стойкости и заверила, что «мы не подведем». Также Захарова поблагодарила участников ВОВ.

Желаю всем нам учиться у них стойкости духа, бодрости вне зависимости от ситуации, жизненной энергии, любви к жизни, к окружающим, к будущему, которое неизвестно, но они его любят, они его приближают, — заявила Захарова.

Она также напомнила, что за плечами ветеранов были не менее тяжелые годы созидания и восстановления. Эти годы также ознаменовались величайшими успехами, такими как полет человека в космос, и сопровождались разными вызовами.

Ранее дипломат отмечала, что ФРГ, введя запрет на исполнение песен Победы, продемонстрировала свою подлинную позицию. Дипломат подчеркнула, что запрет на исполнение песен, посвященных подвигу народа и радости торжества добра над злом, является абсурдным. Такие меры представляют собой «следующую стадию деградации», уверена она.