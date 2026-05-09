День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 08:42

Подготовку курсантов РВСН к параду Победы в Москве сняли на видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Опубликованы кадры, как курсанты РВСН готовятся к параду Победы в Москве. Как передает корреспондент NEWS.ru, военнослужащие надевали белые перчатки и начищали свою обувь в преддверии марша.

Также, судя по кадрам, некоторые курсанты РВСН общались с гражданскими. Военнослужащих привезла целая колонна автобусов.

Ранее на площади Ленина, главной площади Новосибирска, состоялся военный парад, приуроченный к 81-й годовщине победы в ВОВ. Праздничное шествие стартовало с выноса знамен под мелодию песни Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война». Первой по площади прошла рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса, дав начало прохождению войск гарнизона.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в будущем зарубежные политики сами захотят участвовать в параде Победы в Москве. Со временем иностранные лидеры будут проситься приехать на Красную площадь, заявил он.

До этого на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр. В ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин.

Москва
парад Победы
курсанты
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине
Путин тремя словами описал парад Победы
Сенатор назвал фильмы о войне, которые стоит посмотреть каждому школьнику
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.