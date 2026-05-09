Подготовку курсантов РВСН к параду Победы в Москве сняли на видео

Опубликованы кадры, как курсанты РВСН готовятся к параду Победы в Москве. Как передает корреспондент NEWS.ru, военнослужащие надевали белые перчатки и начищали свою обувь в преддверии марша.

Также, судя по кадрам, некоторые курсанты РВСН общались с гражданскими. Военнослужащих привезла целая колонна автобусов.

Ранее на площади Ленина, главной площади Новосибирска, состоялся военный парад, приуроченный к 81-й годовщине победы в ВОВ. Праздничное шествие стартовало с выноса знамен под мелодию песни Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война». Первой по площади прошла рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса, дав начало прохождению войск гарнизона.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в будущем зарубежные политики сами захотят участвовать в параде Победы в Москве. Со временем иностранные лидеры будут проситься приехать на Красную площадь, заявил он.

До этого на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр. В ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин.