Латвия фактически стала соучастницей террористических атак беспилотников на Россию, которые организует Украина, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. Он отметил, что стране следовало бы разобраться с государством, которое действительно несет ответственность за сложившуюся ситуацию, считает эксперт.

Произошло нечто экстраординарное, потому что Латвия фактически признала, что разрешает БПЛА из Украины атаковать цели внутри России. Они утверждают, что не сбивают эти беспилотники не потому, что дали украинцам разрешение, а потому что, если бы они их сбили, те могли бы упасть в Латвии и причинить там ущерб людям, — заявил эксперт.

Он подытожил, что Латвии не следовало бы бездействовать. Им стоило бы обратиться с жалобой на Украину, выразить решительный протест Владимиру Зеленскому и Киеву, а также пожаловаться в Брюссель, НАТО и Европейский союз. Латвии следовало бы предпринять активные дипломатические шаги, чтобы положить конец такой практике.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев принесет извинения Латвии из-за падения беспилотников на территории республики. Он подчеркнул, что ВСУ не намеренно направляли дроны в сторону этого государства.