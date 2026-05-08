Киев обратился к Латвии после «беспилотного» позора на ее территории

Киев извинится перед Латвией за падение своих дронов на территории республики, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что ВСУ не направляли беспилотники в сторону страны специально.
Мы принесем наши самые искренние извинения нашим латвийским друзьям, — написал глава МИД.
Сибига отметил, что обсудил ситуацию с «хорошей подругой» — министром иностранных дел Латвии Байбой Браже. По его словам, по поручению украинского президента Владимира Зеленского Киев планирует направить своих специалистов, чтобы помочь партнерам усилить безопасность воздушного пространства и снизить риск подобных инцидентов.
Ранее сообщалось, что на территорию нефтебазы в Латвии упал беспилотник. Минобороны республики предположило, что дрон мог прилететь со стороны Украины. Из-за атаки четыре пустых резервуара получили повреждения.
В Минобороны РФ между тем сообщили, что украинская сторона попыталась атаковать гражданские объекты в Санкт-Петербурге 7 мая. По данным ведомства, радиотехническая разведка ВС РФ обнаружила группу из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии. Один дрон после входа в российское воздушное пространство был сбит ПВО в районе Лихачево.