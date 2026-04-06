«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен принес извинения Пхеньяну после запуска беспилотников в сторону КНДР. Инциденты произошли 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, БПЛА были запущены частными лицами.
Несмотря на то, что правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение, — отметил он.
При этом лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством. В частности, он подчеркнул, что КНДР намерена полностью отвергать и игнорировать соседнюю страну самыми ясными словами и действиями.
Ранее президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.