«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен извинился перед властями КНДР за запуск дронов

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен принес извинения Пхеньяну после запуска беспилотников в сторону КНДР. Инциденты произошли 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, БПЛА были запущены частными лицами.

Несмотря на то, что правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряженность в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение, — отметил он.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством. В частности, он подчеркнул, что КНДР намерена полностью отвергать и игнорировать соседнюю страну самыми ясными словами и действиями.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.