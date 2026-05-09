«Токсичная дружба»: в Италии появился первый пациент с ИИ-зависимостью Gazzettino: в Италии столкнулись с первым случаем тяжелой зависимости от ИИ

Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями зарегистрировала первый в стране случай лечения зависимости от искусственного интеллекта, передает Gazzettino. Речь идет о девушке в возрасте около 20 лет, которая постоянно общалась с ИИ, как с настоящим другом. Через какое то время она отдалилась «от всего и всех», уточнили специалисты.

Токсичная дружба, если это можно так назвать, со временем превратилась в зависимость: это первый случай «зависимости от ИИ», взятый под наблюдение, — отметил источник издания.

Главврач медучреждения Лаура Суарди заявила, что данный случай зависимости от нейросети не стал неожиданностью. Она объяснила, что ИИ по мере узнавания человека начинает давать ответы, соответствующие тому, что он хочет услышать, поэтому многие люди начинают воспринимать нейросеть как живого собеседника.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить нравственность и душу человека. По ее словам, важно сохранять критическое мышление в вопросах, касающихся нейросетей.