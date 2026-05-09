День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 06:44

Названо число въехавших в Россию за три месяца украинцев

В первом квартале 2026 года в Россию въехали более 5,6 тыс. граждан Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В первом квартале 2026 года границу России пересек 5641 гражданин Украины, передает РИА Новости. Большинство из прибывших указали целью поездки частные визиты, подчеркнули в источнике.

Также приводятся категории деловых поездок, туризма, учебы, работы и транзитного проезда и случаи въезда обслуживающего персонала транспорта. Согласно статистике, основная часть пересечений границы пришлась на авиатранспорт.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила: примерно 2 млн украинцев, включая тех, кто принял российское гражданство, проживают на территории страны. Ее аппарат продолжает работу по вопросам воссоединения российских и украинских семей, которые не могут воссоединиться из-за закрытых границ.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье. В ходе беседы омбудсмен проинформировала собеседницу о преступлениях украинской стороны в отношении несовершеннолетних россиян.

Россия
украинцы
эмигранты
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине
Путин тремя словами описал парад Победы
Сенатор назвал фильмы о войне, которые стоит посмотреть каждому школьнику
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.