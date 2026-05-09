Названо число въехавших в Россию за три месяца украинцев

В первом квартале 2026 года границу России пересек 5641 гражданин Украины, передает РИА Новости. Большинство из прибывших указали целью поездки частные визиты, подчеркнули в источнике.
Также приводятся категории деловых поездок, туризма, учебы, работы и транзитного проезда и случаи въезда обслуживающего персонала транспорта. Согласно статистике, основная часть пересечений границы пришлась на авиатранспорт.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила: примерно 2 млн украинцев, включая тех, кто принял российское гражданство, проживают на территории страны. Ее аппарат продолжает работу по вопросам воссоединения российских и украинских семей, которые не могут воссоединиться из-за закрытых границ.
До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье. В ходе беседы омбудсмен проинформировала собеседницу о преступлениях украинской стороны в отношении несовершеннолетних россиян.