Названо число въехавших в Россию за три месяца украинцев В первом квартале 2026 года в Россию въехали более 5,6 тыс. граждан Украины

В первом квартале 2026 года границу России пересек 5641 гражданин Украины, передает РИА Новости. Большинство из прибывших указали целью поездки частные визиты, подчеркнули в источнике.

Также приводятся категории деловых поездок, туризма, учебы, работы и транзитного проезда и случаи въезда обслуживающего персонала транспорта. Согласно статистике, основная часть пересечений границы пришлась на авиатранспорт.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила: примерно 2 млн украинцев, включая тех, кто принял российское гражданство, проживают на территории страны. Ее аппарат продолжает работу по вопросам воссоединения российских и украинских семей, которые не могут воссоединиться из-за закрытых границ.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье. В ходе беседы омбудсмен проинформировала собеседницу о преступлениях украинской стороны в отношении несовершеннолетних россиян.