Киевский режим — военные преступники, которые перешли все грани допустимого и возможного, заявил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. По его оценки, власти Украины уже не чувствуют рамок и каких-либо норм, которые обычно применяются в международной практике.

Никаких удивлений, никаких граней, никаких линий, ни красных, ни серых, никаких у украинского режима нет. Это военные преступники. Это те людоеды, как угодно их можно называть, они потеряли все грани допустимого и возможного, — сказал он.

Ранее военный аналитик, экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что, если Украина решится на атаку Москвы в День Победы, то это приведет к суровому наказанию. Украина, по его словам, «заслуживает жестокой смерти» в случае запуска дронов по России 9 мая.

До этого вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Режим прекращения огня введен в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Глава экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит.