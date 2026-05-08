ПВО «сожгла» летевший в сторону Перми беспилотник Махонин: силы ПВО сбили один украинский беспилотник на подлете к Перми

Дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали один украинский беспилотник на подлете к Перми, заявил в своем канале в мессенджере МАКС губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, работа по отражению воздушной атаки ВСУ продолжается.

На подлете к Перми дежурными силами ПВО ведется работа по отражению атак беспилотников. Один БПЛА сбит, — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 8 мая уничтожили 264 дрона ВСУ в небе над Россией. Атаке подверглись 16 регионов страны, в том числе Белгородская, Брянская, Воронежская области, Краснодарский край, Крым, Татарстан, Москва и Московская область.

До этого стало известно, что Следственный комитет России начал расследование после атаки украинских беспилотников на Пермь 7 мая. В результате происшествия пострадал мирный житель. При ударах повреждения получили жилые и административные здания.