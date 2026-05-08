СК РФ начал расследование после атаки беспилотников на Пермь

Следственный комитет России начал расследование после атаки украинских беспилотников на Пермь, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате происшествия пострадал мирный житель.

Следственный комитет России будет расследовать преступления. В результате атаки украинских беспилотников в Перми пострадал мирный житель. Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что при атаке беспилотников пострадал мужчина. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания. Удар БПЛА в Перми пришелся по техническому этажу жилого дома. Квартир на этом уровне нет.

До этого ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Санкт-Петербурге. По информации Минобороны РФ, радиотехническая разведка ВС России обнаружила группу из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии. Один беспилотник после входа в российское воздушное пространство был сбит ПВО в районе Лихачево.