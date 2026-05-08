В Пермском крае раскрыли детали налета беспилотников ВСУ

ВСУ атаковали производственные площадки в Пермском крае, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин в мессенджере МАКС. По его словам, из зданий эвакуировали сотрудников, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте, — написал Махонин.

Ранее Следственный комитет России начал расследование после атаки украинских беспилотников на Пермь. В результате происшествия пострадал мирный житель.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.