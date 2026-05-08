Украинские беспилотники сбили на подлете к Ярославлю, ВСУ несут значительные потери в Краснопольском районе Сумской области, Киеву предрекли суровое наказание в случае атаки на Москву. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВС РФ прижали мясной полк Сырского под Сумами

ВСУ несут значительные потери в Краснопольском районе Сумской области, сообщил источник в силовых структурах. По его информации, речь идет о 425-м штурмовом полке, именуемом мясным полком главкома Александра Сырского.

Источник уточнил, что подразделение под командованием главнокомандующего ВСУ пытается безуспешно сдерживать продвижение российской группировки «Север» в районе населенного пункта Новодмитровка. Также собеседник агентства отметил, что еще до официального подтверждения участия подразделения в боевых действиях в соцсетях начали появляться некрологи, число которых в последнее время заметно увеличилось.

ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю

Ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ была отражена атака украинских беспилотников, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Глава региона предупредил о возможных упавших фрагментах беспилотников, которые необходимы следствию. При их обнаружении он призвал жителей не приближаться к обломкам и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. Евраев рекомендовал отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

В США сделали дерзкое заявление об Украине и атаке на Москву

Если Украина решит атаковать Москву в День Победы, это приведет к суровому наказанию, заявил военный аналитик, экс-офицер разведки США Скотт Риттер. Украина, по его словам, «заслуживает жестокой смерти» в случае запуска дронов по России 9 мая.

Он также отметил, что в настоящее время обсуждаются контакты между Россией и США и возможные параметры так называемой большой сделки. Риттер добавил, что ранее у Киева, по его оценке, были возможности для мирного урегулирования конфликта.

Эксперт рассказал, почему Зеленский срывает все перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит, заявил руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. Он объяснил свое мнение тем, что Лондон не заинтересован в завершении украинского конфликта.

По его словам, Киев нарушает режим тишины не только во время перемирий, предложенных Москвой. Он не придерживается их и в те времена, когда объявлял сам. Арьков считает, что Киев пытается убедить мировое сообщество, что недоговороспособной якобы является Москва.

Минобороны дало Киеву одно обещание в случае срыва перемирия

Российская армия даст ответ в случае нарушений со стороны ВСУ перемирия, объявленного по случаю Дня Победы, следует из заявления Минобороны в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что в этот период все ВС РФ в зоне военной спецоперации полностью остановят боевые действия.

Российская армия во время перемирия не будет наносить удары ракетами, артиллерией, дальнобойным оружием и беспилотниками. Это касается как позиций ВСУ, так и военной инфраструктуры на Украине.

