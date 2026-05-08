08 мая 2026 в 05:43

Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая

Фото: МО РФ
Российские подразделения завершают зачистку лесных массивов возле Корчаковки в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, за последние дни военным удалось существенно увеличить территорию контроля в этом районе. Минобороны РФ ситуацию не комментировало. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 8 мая?

ВС России зачищают леса под Сумами от сил противника

«Если говорить об окрестностях Корчаковки, то северо-восточнее данного населенного пункта наши военнослужащие практически полностью зачислили лесистую местность. Так что за последнее время здесь довольно-таки серьезно расширена зона контроля», — сказал он.

О переходе Корчаковки под контроль российских сил Минобороны РФ объявило 30 апреля. Марочко указывал, что после освобождения населенного пункта российские военные продвинулись более чем на 10 километров вглубь украинской обороны.

Российские бойцы вывели из строя транспортные объекты ВСУ

Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты украинской транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, удары наносились средствами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, <...> местам запуска БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», — отметили в министерстве.

ПВО отразила крупную атаку БПЛА на регионы РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в сообщении.

ВС РФ прижали «мясной полк» Сырского под Сумами

ВСУ несут значительные потери в Краснопольском районе Сумской области, сообщил источник в силовых структурах. По его информации, речь идет о 425-м штурмовом полке, именуемом «мясным полком» главкома Александра Сырского.

«На официальных ресурсах 425-го отдельного штурмового полка ВСУ „Скала“ подтверждается информация об участии „мясного полка“ Сырского в боевых действиях в Сумской области», — сказал источник.

Источник уточнил, что подразделение под командованием главнокомандующего ВСУ пытается безуспешно сдерживать продвижение российской группировки «Север» в районе населенного пункта Новодмитровка. Также собеседник агентства отметил, что еще до официального подтверждения участия подразделения в боевых действиях в соцсетях начали появляться некрологи, число которых в последнее время заметно увеличилось.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

