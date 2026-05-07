Российские бойцы вывели из строя транспортные объекты ВСУ Минобороны: ВС РФ ударили по важным для ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты украинской транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, удары наносились средствами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, <...> местам запуска БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 570 дронов ВСУ, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, были уничтожены три управляемые авиационные бомбы.

До этого полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что ВСУ могут устроить попытки диверсий в приграничных районах и новые провокации на линии боевого соприкосновения в период с 8 по 9 мая. Также не исключен террористический акт в отношении парада на Красной площади, уточнил он.