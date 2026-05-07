Свыше 500 украинских дронов уничтожено над Россией за сутки Минобороны России: за сутки средства ПВО уничтожили 570 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 570 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что также были уничтожены три управляемые авиационные бомбы.

В министерстве также привели общую статистику с начала проведения специальной военной операции. За все время уничтожены 671 самолет, 284 вертолета и 143 422 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, российскими военными ликвидированы 659 зенитно-ракетных комплексов, 29 200 танков и других бронемашин. Также в сводке указано, что уничтожена 1716 боевых машин РСЗО, 34 812 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 61 029 единиц специальной военной автотехники.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Новгородской областями.