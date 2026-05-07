День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:54

Главе Popcorn Books изменили меру пресечения

Суд отпустил руководителя Popcorn Books Протопопова из-под домашнего ареста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения фигуранту дела об организации экстремистского сообщества — руководителю издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрию Протопопову, отпустив его из-под домашнего ареста под запрет определенных действий, следует из информации на портале судов общей юрисдикции Москвы. Аналогичное решение было принято и в отношении менеджера склада Артема Вахляева.

В начале 2026 года Popcorn Books объявило о прекращении работы. При этом представители компании не стали уточнять причины остановки деятельности предприятия.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что трое бывших сотрудников закрывшегося издательства Popcorn Books дали показания против задержанных топ-менеджеров издательской группы «Эксмо». Речь идет об экс-директоре по продажам ООО «Индивидуум принт» Павле Иванове, бывшем менеджере склада и Протопопове.

Кроме того, генеральный директор издательского холдинга «Эксмо» Евгений Капьев был заподозрен в распространении литературы с пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистского сообщества он проходит в статусе подозреваемого.

Регионы
Popcorn Books
уголовные дела
домашние аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.