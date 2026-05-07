Главе Popcorn Books изменили меру пресечения

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения фигуранту дела об организации экстремистского сообщества — руководителю издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрию Протопопову, отпустив его из-под домашнего ареста под запрет определенных действий, следует из информации на портале судов общей юрисдикции Москвы. Аналогичное решение было принято и в отношении менеджера склада Артема Вахляева.

В начале 2026 года Popcorn Books объявило о прекращении работы. При этом представители компании не стали уточнять причины остановки деятельности предприятия.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что трое бывших сотрудников закрывшегося издательства Popcorn Books дали показания против задержанных топ-менеджеров издательской группы «Эксмо». Речь идет об экс-директоре по продажам ООО «Индивидуум принт» Павле Иванове, бывшем менеджере склада и Протопопове.

Кроме того, генеральный директор издательского холдинга «Эксмо» Евгений Капьев был заподозрен в распространении литературы с пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистского сообщества он проходит в статусе подозреваемого.