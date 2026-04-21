21 апреля 2026 в 23:26

Экс-директор Popcorn Books заключил сделку со следствием

Трое бывших сотрудников прекратившего работу издательства Popcorn Books, находящиеся под домашним арестом по делу о ЛГБТ-пропаганде (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), дали показания на задержанных топ-менеджеров издательства «Эксмо», передали в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Речь идет о бывшем директоре по продажам ООО «Индивидуум принт» Павле Иванове, менеджере склада Артеме Вахляеве и экс-директоре Дмитрии Протопопове.

В издании добавили, что Протопопов пошел навстречу следствию и работает в сотрудничестве. Фигуранты дали признательные показания, отметив возможную причастность задержанных представителей «Эксмо» к экстремизму, сообщили источники СМИ.

По информации правоохранителей, бывшие сотрудники Popcorn Books около года находятся под домашним арестом. После переквалификации обвинения им вменяется более тяжкая статья — ч. 3 ст. 282.2 УК РФ. По ней проходят дела по организации, участию, склонению или вовлечению в деятельность экстремистской организации. По этой статье фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно об обысках в Москве у менеджмента крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо». Следственные действия проводятся по разным адресам в рамках уголовного дела.

