21 апреля 2026 в 14:45

Обыски в «Эксмо» связали с распространением скандально известной книги

Гендиректора «Эксмо» Капьева заподозрили в распространении двух ЛГБТ-романов

Евгений Капьев Евгений Капьев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Генерального директора издательского холдинга «Эксмо» Евгения Капьева заподозрили в причастности к распространению книг, содержащих пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщил РБК источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, он проходит по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации в статусе подозреваемого.

По словам собеседника агентства, речь идет о распространении романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В январе стало известно о закрытии издательства Popcorn Books, которое и выпустило книгу Малисовой.

Ранее Таганский суд Москвы признал американскую компанию Character Technologies, Inc. виновной в пропаганде ЛГБТ и неудалении запрещенной информации. Суд назначил штраф в размере 7,5 млн рублей по двум протоколам: о пропаганде нетрадиционных отношений и о нарушении порядка ограничения доступа к информации.

Общество
Эксмо
ЛГБТ
издательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

