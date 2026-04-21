Обыски в «Эксмо» связали с распространением скандально известной книги Гендиректора «Эксмо» Капьева заподозрили в распространении двух ЛГБТ-романов

Генерального директора издательского холдинга «Эксмо» Евгения Капьева заподозрили в причастности к распространению книг, содержащих пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщил РБК источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, он проходит по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации в статусе подозреваемого.

По словам собеседника агентства, речь идет о распространении романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В январе стало известно о закрытии издательства Popcorn Books, которое и выпустило книгу Малисовой.

Ранее Таганский суд Москвы признал американскую компанию Character Technologies, Inc. виновной в пропаганде ЛГБТ и неудалении запрещенной информации. Суд назначил штраф в размере 7,5 млн рублей по двум протоколам: о пропаганде нетрадиционных отношений и о нарушении порядка ограничения доступа к информации.