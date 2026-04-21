Американского разработчика ИИ оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы признал американскую компанию — разработчика искусственного интеллекта Character Technologies, Inc виновной в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и неудалении запрещенной в России информации, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Судья назначил компании административное наказание в виде штрафа на общую сумму 7,5 млн рублей.

Компания была признана виновной по двум протоколам. Первый предусмотрен частью 4 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения, совершенные с применением средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей).

Второй протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации или информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению на территории Российской Федерации). Character Technologies является компанией — разработчиком приложения с функциями чат-бота, работающего на модели искусственного интеллекта.

Ранее Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 7 млн рублей. Компанию привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Протокол составили из-за отказа мессенджера удалять материалы с призывами к экстремистской деятельности.