21 апреля 2026 в 12:06

Суд огласил размер нового штрафа для Telegram

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда. Компанию привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.

Признать Telegram Messenger Inc. виновным, <...> назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей, — говорится в заявлении.

Протокол был составлен за отказ мессенджера удалять контент с призывами к экстремистской деятельности. Прежде компания уже привлекалась к ответственности по аналогичным статьям.

Ранее суд оштрафовал Telegram на общую сумму 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). За первый протокол назначили штраф в 7 млн рублей, за второй — 3,5 млн рублей.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что Telegram и другие иностранные мессенджеры не сотрудничают с Россией в борьбе с мошенниками. По его словам, платформы не помогают оперативно выявлять аферистов и блокировать их аккаунты.

