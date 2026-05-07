Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире Врач Махова: воздухоочистители с ионизаторами могут навредить при аллергии

Воздухоочистители стали спасением для многих людей, страдающих от сезонной аллергии, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова. При этом специалист предупредила, что такие устройства с озонаторами и ионизаторами могут оказать обратный эффект.

Используйте очистители или «мойки» воздуха с HEPA-фильтрами — особенно в спальне. Однако производители могут оснащать противоаллергенный воздухоочиститель для аллергиков озонаторами и ионизаторами — от таких устройств лучше отказаться. Ионизаторы и озонаторы могут раздражать дыхательные пути и даже провоцировать бронхоспазм, особенно у людей с астмой, — пояснила специалист.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева заявила, что в период цветения аллергикам необходимо гулять с собранными волосами. Она отметила, что на шерсти питомцев также оседает пыльца, и посоветовала мыть животных после прогулки.