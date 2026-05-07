В Запорожье отменили массовые мероприятия на 9 Мая Балицкий: Запорожье не будет проводить парад и шествие «Бессмертного полка»

В Запорожской области решили ограничить проведение массовых мероприятий 9 мая в целях безопасности, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что даже в условиях ограничений у жителей области сохраняется общий настрой на единство и уважение к истории.

К сожалению, противник не оставляет попыток дестабилизировать нашу мирную жизнь, ежедневно фиксируется увеличение дроновой активности, и это требует усиления режима безопасности во всех сферах, — передает Балицкий.

При этом подчеркивается, что праздник не отменяется. День Победы останется ключевой датой для региона. Жителям предложено отметить его в более спокойном формате: возложить цветы, поздравить ветеранов и почтить память погибших.

Ранее губернатор Воронежа Александр Гусев заявил, что военный парад на 9 Мая не состоится на площади Ленина в Воронеже из-за угрозы терактов. Он напомнил, что традиционные события в День Победы предполагают большое скопление людей.