Врач раскрыл неожиданную причину шума в ушах

Регулярный шум в ушах может быть вызван депрессивным или тревожным состоянием, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что тиннитус возникает из-за нарушения нормальной работы слухового нерва или участка мозга, отвечающего за обработку звуков.

Систематический шум, звон или гул в ушах — это симптом, который в медицине называется «тиннитус». Самый распространенный вариант — это субъективный тиннитус, который слышит только пациент. Он возникает из-за того, что нарушается нормальная работа слухового нерва или участка мозга, отвечающего за обработку звуков. Часто причина — тревожные и депрессивные состояния, — пояснил врач.

