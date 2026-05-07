Духота и береза: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 7 мая

В Москве по-прежнему держится аномальная майская жара. На фоне подходящих погодных условий береза активно запылила. Рассказываем об уровне пыльцы сегодня.

В четверг 7 мая температура воздуха прогреется до +27 градусов. Ожидается духота и лишь небольшой дождь во второй половине дня. Береза — главный аллерген сезона — в таких условиях продолжит активное пыление.

Прогноз пыльцы на 7 мая 2026 года

Густое облако пыльцы березы все так же витает над Москвой и Подмосковьем. Концентрация аллергена составляет от 1001 до 5000 единиц на кубометр. Это негативно сказывается на самочувствии поллинозников, особенно высокочувствительных.

Чтобы помочь себе, не забывайте о:

рекомендованных врачом препаратах;

медицинских масках;

солнцезащитных очках;

головных уборах;

соблюдении правил аллергобыта.

В случае острой аллергической реакции вызывайте скорую помощь!

Подробнее о правилах самопомощи в аллергосезон читайте в нашем материале.