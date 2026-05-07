Духота и береза: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 7 мая

В Москве по-прежнему держится аномальная майская жара. На фоне подходящих погодных условий береза активно запылила. Рассказываем об уровне пыльцы сегодня.
Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году
В четверг 7 мая температура воздуха прогреется до +27 градусов. Ожидается духота и лишь небольшой дождь во второй половине дня. Береза — главный аллерген сезона — в таких условиях продолжит активное пыление.
Прогноз пыльцы на 7 мая 2026 года
Густое облако пыльцы березы все так же витает над Москвой и Подмосковьем. Концентрация аллергена составляет от 1001 до 5000 единиц на кубометр. Это негативно сказывается на самочувствии поллинозников, особенно высокочувствительных.
Чтобы помочь себе, не забывайте о:
рекомендованных врачом препаратах;
медицинских масках;
солнцезащитных очках;
головных уборах;
соблюдении правил аллергобыта.
В случае острой аллергической реакции вызывайте скорую помощь!
