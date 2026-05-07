Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО

Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО Путин назвал хорошим рост объема гражданской продукции у Ростеха в условиях СВО

Рост объема гражданской продукции в условиях специальной военной операции у Ростеха стал очень хорошей новостью, заявил в четверг, 7 мая, президент РФ Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым. Глава государства также похвалил производительность труда в Ростехе, передает пресс-служба Кремля.

По словам Чемезова, корпорация активно работает над сокращением издержек и над производительностью. Выручка по гражданской продукции на сегодня составляет 1,1 трлн рублей, отметил он.

Это очень хорошо. В условиях проведения СВО рост объема производства гражданской продукции — это очень хорошо, — сказал Путин.

Ранее холдинг «Росэл», который входит в Ростех, разработал комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак FPV-дронов. Устройство создает помехи, позволяя бороться как с одиночными, так и с групповыми налетами беспилотников.

Прежде оружейная компания Lobaev Arms завершила собственную разработку роботизированного снайперского комплекса «Двойник». Он управляется с использованием технологий искусственного интеллекта. Производитель уже приступил к серийному выпуску этой системы.