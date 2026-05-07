Диетолог дала советы, как находить на прилавках самые качественные продукты Врач Королева: при выборе овощей нужно проверять их на наличие пятен и вмятин

При выборе овощей нужно проверять их на чистоту, наличие пятен и вмятин, а перед покупкой мяса лучше оценить его цвет, упругость и текстуру, посоветовала в беседе с Общественной Службой Новостей диетолог Маргарита Королева. Она призвала не стесняться и задавать вопросы продавцам. По ее словам, некоторые продукты можно также попросить попробовать.

Приходя на рынок или в магазин, безусловно, нужно руководствоваться определенными критериями. Здесь имеет значение оценка внешнего вида. Овощ, например, можно осмотреть, понюхать, подержать в руках, слегка помять, чтобы проверить упругость — восстанавливает он форму или нет. И также мы должны ознакомляться с маркировкой продуктов, если у товара есть упаковка, должны читать составы, — порекомендовала Королева.

Она отметила, что при выборе полуфабрикатов и переработанных продуктов важно не только оценить их внешний вид, но и внимательно ознакомиться с составом. Аналогично и с кондитерскими изделиями. Врач добавила, что чем меньше ингредиентов содержится в продукте, тем он натуральнее и полезнее.

Ранее Королева заявила, что за день рекомендуется есть не более двух чашек свежей малины. Специалист подчеркнула, что можно съесть чуть больше, например 500 граммов, разделив их на два-три приема.