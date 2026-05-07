Названы самые популярные фильмы о ВОВ среди зумеров

Среди молодежи популярными фильмами о Великой Отечественной войне стали «Сталинград» и «А зори здесь тихие». Об этом NEWS.ru стало известно из исследования главного информационно-вычислительного центра Минкультуры России при поддержке портала «Культура.РФ», новостной платформы «Дзен» и Государственного исторического музея. Респонденты также отдают предпочтение военным песням «Журавли» и «Катюша».

Советское кино о войне остается безусловным лидером для россиян. При этом 20% респондентов признаются, что испытывают сложные эмоции при просмотре таких фильмов, но считают их важными для понимания истории. Среди популярных произведений о войне зумеры выделяют современные картины: «Брестская крепость», «Сталинград», а также советскую классику — «А зори здесь тихие...», «Судьба человека», — говорится в исследовании.

Согласно опросу, представители старшего поколения (55+ лет) высоко ценят советское кино 1960–1970-х годов: «В бой идут одни „старики“», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и «Летят журавли». При этом отмечается, что миллениалы занимают промежуточное положение: они не только интересуются классикой советского кинематографа, но и активно следят за современными фильмами.

Восприятие военных песен также меняется от поколения к поколению. Для старших респондентов это личная и семейная память, а для молодежи — культурный символ и элемент патриотической идентичности. Респонденты всех возрастов назвали главной песней о войне «День Победы». В топ-5 также вошли «Журавли», «Катюша», «Алеша» и «Вечный огонь», — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что почти все жители России (93%) празднуют День Победы и чтут память о Великой Отечественной войне. Большинство россиян 9 Мая смотрят парад или военные фильмы.