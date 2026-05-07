07 мая 2026 в 11:48

Исследование показало отношение россиян к 9 Мая

Минкультуры: более 93% россиян празднуют День Победы

Почти все жители России (93%) отмечают День Победы и сохраняют память о Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Главного информационно-вычислительного центра Минкультуры РФ. Большинство россиян проводят 9 Мая за просмотром парада или военных фильмов.

93,2% россиян так или иначе стараются сохранять память и знания о Великой Отечественной войне. Ведущая роль остается за поколением X. Лишь 3,4% опрошенных не празднуют День Победы. Большинство (75,1%) отмечают 9 Мая за просмотром парада или военных фильмов. При этом близкие родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, есть у 96,4% респондентов, — говорится в исследовании.

Наиболее узнаваемым героем Великой Отечественной войны россияне назвали Георгия Жукова — его указали 78,3% респондентов. В список также вошли Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Алексей Маресьев и Константин Рокоссовский.

Главной песней о Великой Отечественной войне участники исследования назвали «День Победы». В число наиболее популярных композиций также вошли «Катюша», «Журавли», «Вечный огонь» и «Алеша».

Ранее исследование Аналитического центра ВЦИОМ показало, что две трети граждан России (67%) называют 9 Мая самым важным праздником. За 20 лет доля таких респондентов снизилась на девять процентных пунктов, тогда как число тех, кто считает этот день датой памяти и скорби, выросло до 25%.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

