Названа частая ошибка при чистке зубов Врач Дьячкова: при чистке зубов часто используют много пасты

При чистке зубов часть людей использует слишком много пасты, предупредила врач-стоматолог кандидат медицинских наук Яна Дьячкова. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнула, что во рту образуется обильная пена. Это вызывает чувство, что процесс чистки уже завершен.

В результате многие люди сокращают время чистки. Однако ключевую роль в удалении зубного налета играет механическая работа щетки. Если из-за большого количества пасты человек чистит зубы меньше положенных двух минут, качество гигиены значительно снижается, — пояснила стоматолог.

Она предупредила, что особенно вредно это может быть для детей. По словам специалиста, пасты, содержащие фтор, могут спровоцировать у ребенка развитие флюороза — изменение структуры эмали, при котором на зубах появляются белые или пигментированные пятна.

Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Хритова рассказала, что травмы зубов, курение, недостаточный уход за полостью рта и генетика могут привести к изменению цвета эмали. Кроме того, такую проблему может вызвать употребление красящих продуктов или напитков. Качество зубов также может ухудшиться с возрастом.