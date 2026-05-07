«Верю, что смогу вдохновить»: теннисистка Абраамян об активности в соцсетях Теннисистка Абраамян хочет, чтобы люди влюбились в настольный теннис

Девятикратная чемпионка России по настольному теннису Элизабет Абраамян в разговоре с NEWS.ru назвала главной задачей развития своих соцсетей попытку вдохновить людей влюбиться в свой вид спорта. Она отметила, что просто занимается своим дело.

Что дает эта деятельность в плане известности и популяризации настольного тенниса? Этот вопрос лучше задать аудитории, которая на меня подписана. Я просто делаю свое дело и верю, что своим примером могу вдохновить кого-то начать играть в настольный теннис. Мне очень хочется, чтобы люди тоже влюбились в этот потрясающий вид спорта, как когда‑то влюбилась я, — сказала спортсменка.

На прошедшем чемпионате России Абраамян стала первой в миксте и парном разряде. В индивидуальных соревнованиях спортсменка уступила Марии Тайлаковой.

