Режиссер Бортко объяснил, почему Броневой затаил на него обиду

Режиссер Владимир Бортко в беседе с KP.RU рассказал, что актер Леонид Броневой обиделся на него из-за неполученной роли профессора Преображенского в фильме «Собачье сердце». По его словам, он не раз сталкивался с подобным.

Леонид Броневой очень обижался. Он считал, что я его не взял, потому что он еврей. С ума сошел? Причем здесь — еврей, не еврей? Рехнулся, что ли? Не в этом дело, — высказался Бортко.

Он отметил, что у Броневого были все шансы получить роль, однако окончательный выбор был сделан в пользу Евгения Евстигнеева. Дело в том, что режиссер хотел воссоздать на экране образ человека «не графского происхождения», который «сделал себя сам». Именно это качество его и зацепило в последнем.

Ранее Бортко рассказал, что на съемках «Собачьего сердца» давал указания псу по кличке Карай через его хозяйку — животное никого не слушало кроме нее. Несмотря на это, по его словам, собака играла на площадке лучше профессиональных актеров.