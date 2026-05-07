Борис Корчевников назвал имя женщины-политика, которую особенно уважает

Телеведущий и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников поделился с NEWS.ru, что с огромным уважением относится к деятельности депутата Государственной думы России Яны Лантратовой. Медиаменеджер выразил восхищение ее искренностью и четкой гражданской позицией.

Яна говорит на темы, в которых неискренним быть невозможно. Фальшь в этих темах сразу видна. Да и не возьмешься за них, если у тебя правда об этом не болит сердце, — сказал Корчевников.

Он напомнил, что Лантратова инициировала важнейшие сегодня законопроекты: о поддержке многодетных семей, защите православной церкви, запрете оккультизма и магии и другие. Это тихая работа без популизма и громких заявлений, но необходимая российскому обществу сегодня, подчеркнул собеседник.

Да, это не новые дороги и не газопровод [инициативы Лантратовой], на которых можно быстро бы собрать депутатских очков. Но без дороги мы еще проживем, а реклама оккультизма и легкие разводы нас убьют. Как нас [России] не станет без здоровой многодетной семьи, за условия для которой Яна бьется. Не станет страны, если мы позволим надругаться над главной нашей защитой — Крестом. И Яна своим законом остановила это надругательство, — напомнил журналист.

Борис добавил, что подобными проблемами, острыми и болезненными для общества, может заниматься только человек с открытым сердцем. Таких в политике совершенно точно немного, уточнил собеседник.

Всеми этими темами [социальными проблемами в обществе] можно заниматься тогда, когда тебе реально дорог в принципе человек — и его тело, и его душа, и его судьба. Наверно, только такие [политики как Лантратова] и должны занимать высокие должности. Помоги ей Бог, — резюмировал Корчевников.

Ранее стало известно, что президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал кандидатуру Лантратовой на должность уполномоченного по правам человека в России. В настоящее время Яна возглавляет комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Фракция «Новые люди» официально выразила поддержку Яне Лантратовой в качестве кандидата на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом решении в ходе заседания профильного комитета заявил депутат Олег Леонов.