«Единая Россия» выбрала кандидата на пост омбудсмена в России

«Единая Россия» поддержала кандидатуру Лантратовой на пост омбудсмена

Яна Лантратова Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал кандидатуру Яны Лантратовой на должность уполномоченного по правам человека в России, сообщили в пресс-службе фракции. В настоящее время Лантратова возглавляет комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Председатель фракции Владимир Васильев отметил опыт Лантратовой и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с депутатами. Сама кандидат заверила, что накопленный омбудсменами опыт станет фундаментом для ее работы в случае назначения.

Лантратова добавила, что за год работы в комитете было проведено девять всероссийских мероприятий и парламентские слушания по теме региональных омбудсменов. Она также сообщила, что в комитете собрали данные о проблемах, мешающих эффективной работе, и подготовили дорожную карту из 63 инициатив.

Срок полномочий действующего омбудсмена Татьяны Москальковой, занимавшей пост с 2016 года, истекает 22 апреля 2026 года. По закону одно лицо не может быть уполномоченным по правам человека более двух сроков.

Ранее Москалькова сообщала, что институт уполномоченного по правам человека в России стал более доступным для граждан, число обращений за 10 лет выросло в три раза. По ее словам, ведомство прошло этап глубокой трансформации и повысило результативность работы.

