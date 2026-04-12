12 апреля 2026 в 11:07

Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена

Москалькова: число обращений к институту омбудсмена выросло втрое за 10 лет

Татьяна Москалькова
Институт уполномоченного по правам человека в России стал более доступным для граждан, число обращений за 10 лет выросло в три раза, сообщила ТАСС федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, ведомство прошло этап глубокой трансформации и повысило результативность работы.

За последние 10 лет институт уполномоченного по правам человека прошел этап глубокой трансформации. Он стал более доступным и более результативным. Его доступность подтверждается увеличением количества обращений, — сказала она.

Москалькова привела статистику: 10 лет назад к омбудсмену обращалось порядка 40 тыс. граждан в год, тогда как в прошлом году за помощью пришли 128 тыс. человек. Омбудсмен отметила, что за 10 лет им удалось помочь почти 2 млн граждан.

Ранее сообщалось, что нынешнему уполномоченному по правам человека в России будет предложена новая должность. Пресс-секретарь подчеркнул, что решение будет принимать российский президент Владимир Путин. Полномочия Москальковой истекают в апреле этого года. До этого «Ведомости» сообщили, что ее должность может занять депутат Госдумы Яна Лантратова.

