Путин предложит Москальковой новую должность

Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой будет предложена новая должность, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Решение будет принимать российский президент Владимир Путин. Полномочия омбудсмена истекают в апреле этого года.

Ну, конечно, будут [карьерные предложения]. Но какие — это уже от главы государства зависит. Не будем анонсировать сейчас, — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин назначил новых послов России в Зимбабве, Гане и Малави. Новым главой дипмиссии в Зимбабве и Малави станет Сергей Бердников, а Андрей Ордаш возглавит посольство России в Гане.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замглавы ФАС России Андрея Цыганова. Решение связано с выходом бывшего руководителя службы на пенсию.

Также Путин назначил Георгия Борисенко новым заместителем главы МИД России. Прежде Борисенко занимал должность российского посла в Египте и полномочного представителя РФ при Лиге арабских государств. Кроме того, Путин продлил срок государственной службы заместителя министра иностранных дел Александра Грушко. Дипломат будет занимать свой пост до 25 апреля 2027 года.