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27 июля 2025 в 13:29

Корчевникову пришлось усилить охрану из-за СБУ

Корчевников усилил охрану после объявления в розыск СБУ

Борис Корчевников Борис Корчевников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников усилил меры личной безопасности после того, как Служба безопасности Украины объявила его в розыск, сообщает РИА Новости. По его словам, он был вынужден нанять охрану и изменить привычный образ жизни из-за поступающих угроз.

Это не самая комфортная ситуация, но пришлось реагировать на угрозы… Значит, мы все с коллегами делаем что-то нужное для нашей страны, всего русского мира и для Бога, которого они ненавидят и гонят, — поделился Корчевников.

Ранее украинские власти предъявили Корчевникову обвинения по двум статьям УК Украины, включая «покушение на территориальную целостность». По информации СБУ, в своих телеэфирах он оправдывал СВО, посещал новые регионы и публично поддерживал российского президента Владимира Путина. В розыске на Украине Корчевников находится с января 2025 года.

Позднее СБУ Украины объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова. Его обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность страны». Певец, известный своими патриотическими песнями и поддержкой СВО, оказался в украинском списке «Миротворца» еще в 2015 году. А с марта 2022 года он заочно арестован.

Борис Корчевников
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