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21 июля 2025 в 05:56

Известного российского певца объявили в розыск

Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Олег Газманов находится в розыске Службы безопасности Украины (СБУ) с марта 2022 года. Российский певец обвиняется украинской стороной в якобы «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.

Газманов с 2015 года включен в перечень «Миротворца» — украинского сайта, формирующего списки лиц, которых власти страны считают «угрозой национальной безопасности». В отношении артиста уже избрана заочная мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ регулярно предъявляет обвинения российским военным, политикам и деятелям культуры. Газманов известен своими патриотическими песнями и поддержкой специальной военной операции России на Украине.

Ранее сообщалось, что российская певица Надежда Кадышева включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Отмечается, что артистка там числится с 2017 года, однако заметили это только сейчас. Украинская сторона обвиняет ее в «сознательном нарушении государственной границы Украины». Речь идет о концертной деятельности Кадышевой в Крыму.

Олег Газманов
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Украина
СБУ
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