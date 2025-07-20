Кадышеву нашли на «Миротворце»

Российская певица Надежда Кадышева включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Отмечается, что артистка там числится с 2017 года, однако заметили это только сейчас.

Украинская сторона обвиняет ее в «сознательном нарушении государственной границы Украины». Речь идет о концертной деятельности Кадышевой в Крыму.

Ранее российский писатель Олег Рой, автор книги «Время героев», был включен в базу данных сайта «Миротворец». Его уличили в публичной поддержке российской специальной военной операции на Украине.

Украинская сторона заявила, что Рой принимал участие в неких «запрещенных» в Киеве мероприятиях. Кроме того, он якобы занимался развитием «пропагандистских линий» в России. Сайт «Миротворец» известен публикацией персональных данных лиц, которых считает «врагами Украины».

До этого сообщалось, что народный артист России Сергей Гармаш попал в базу «Миротворца». Выяснилось, что актер театра и кино находится на портале с 2022 года. При этом сам артист родился в Херсонской области.