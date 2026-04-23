«Новые люди» поддержали кандидатуру Лантратовой на пост омбудсмена

Фракция «Новые люди» официально выразила поддержку Яне Лантратовой в качестве кандидата на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом решении в ходе заседания профильного комитета заявил депутат Олег Леонов, передает ТАСС.

В настоящее время Лантратова занимает пост председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества и является первым замруководителя фракции «Справедливая Россия». По словам Леонова, при выборе позиции партия ориентировалась на реальные достижения и профессиональный опыт претендентки.

Мы всегда стараемся ценить людей не по словам, но по делам, — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Лантратова прекрасно соответствует должности омбудсмена, так как всю жизнь занималась помощью людям и защитой прав.

Срок полномочий действующего омбудсмена Татьяны Москальковой истекает 22 апреля 2026 года. По закону одно лицо не может быть уполномоченным по правам человека более двух сроков.

Кандидатуру Лантратовой также поддержали в «Единой России». Председатель фракции Владимир Васильев отметил ее опыт и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с депутатами.