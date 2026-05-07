В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов Число поврежденных в Брянске из-за атак ВСУ домов увеличилось до пяти

Число домов, поврежденных в Брянске из-за последних атак ВСУ, выросло с двух до пяти, сообщила пресс-служба городской администрации. Данные обновили после начала работы комиссий по оценке ущерба.

Нанесен ущерб и имуществу горожан. По предварительным данным, пострадали пять жилых домов, десятки автомобилей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ ударили по жилым домам в Брянске. По его информации, ранения получили 13 человек, включая ребенка. Всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Кроме того, глава Адыгеи Марат Кумпилов сообщил, что системы ПВО сбили семь беспилотников над регионом в ночь и утром 7 мая. В станице Дондуковской БПЛА разрушили гараж и повредили остекление частного дома. При атаке никто не пострадал.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая уничтожили 347 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны.