Режиссер Бортко раскрыл интересную деталь о съемках «Собачьего сердца»

Народный артист России и режиссер Владимир Бортко рассказал в беседе с KP.RU, что на съемках фильма «Собачье сердце» давал указания псу по кличке Карай через его хозяйку — животное никого не слушало, кроме нее. Несмотря на это, по его словам, собака играла на площадке лучше профессиональных актеров.

Собака замечательная была. Я ее ставил в пример народным артистам. Посмотрите, как нужно играть, не врать ни одной секунды, — вспомнил Бортко.

Он рассказал, что Карай был дворнягой, которую спасла ее хозяйка. Животное практически никогда не отыграло больше двух дублей. Зато каждая сцена у пса получалась гениальной, уточнил режиссер.

Ранее Бортко назвал «Неоконченную пьесу для механического пианино» своей самой любимой кинокартиной в фильмографии режиссера Никиты Михалкова. Он отметил, что использует эту работу в педагогической деятельности для обучения студентов.