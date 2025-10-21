Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 16:05

Режиссер Бортко назвал свой самый любимый фильм Михалкова

Бортко назвал «Неоконченную пьесу для механического пианино» любимым фильмом

Кадр из фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» Кадр из фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» Фото: РИА Новости

Народный артист России Владимир Бортко назвал «Неоконченную пьесу для механического пианино» своей самой любимой картиной в фильмографии режиссера Никиты Михалкова, которому 21 октября исполнилось 80 лет. В беседе с NEWS.ru он отметил, что использует эту работу в педагогической деятельности для обучения студентов.

У Михалкова много достойных работ, но мне особенно нравится «Неоконченная пьеса для механического пианино». Я преподаю студентам и как раз вчера приводил пример, что значит снимать диалог на сцене. И вот сказал: «Посмотрите, как снимает Никита Сергеевич [Михалков]». Многие из его первых работ, когда он только начинал снимать, мне нравятся. Это очень хороший режиссер, замечательный. В чем его уникальность? В таланте, разумеется. Чем талантливее, тем уникальнее, — высказался Бортко.

Ранее актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что секрет многолетнего успеха Михалкова заключается в его бесстрашии в выражении мыслей, волнующих общество. По ее словам, кинематографиста также отличает умение меняться вместе со временем.

Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев ранее заявил, что Михалков является выдающимся режиссером XXI века. Он отметил, что признание заслуг автора оскароносного фильма «Утомленные солнцем» началось десятилетия назад, и с тех пор его влияние на культуру только усиливалось.

Владимир Бортко
Никита Михалков
фильмы
режиссеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
