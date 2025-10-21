Режиссер Бортко назвал свой самый любимый фильм Михалкова

Народный артист России Владимир Бортко назвал «Неоконченную пьесу для механического пианино» своей самой любимой картиной в фильмографии режиссера Никиты Михалкова, которому 21 октября исполнилось 80 лет. В беседе с NEWS.ru он отметил, что использует эту работу в педагогической деятельности для обучения студентов.

У Михалкова много достойных работ, но мне особенно нравится «Неоконченная пьеса для механического пианино». Я преподаю студентам и как раз вчера приводил пример, что значит снимать диалог на сцене. И вот сказал: «Посмотрите, как снимает Никита Сергеевич [Михалков]». Многие из его первых работ, когда он только начинал снимать, мне нравятся. Это очень хороший режиссер, замечательный. В чем его уникальность? В таланте, разумеется. Чем талантливее, тем уникальнее, — высказался Бортко.

Ранее актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что секрет многолетнего успеха Михалкова заключается в его бесстрашии в выражении мыслей, волнующих общество. По ее словам, кинематографиста также отличает умение меняться вместе со временем.

Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев ранее заявил, что Михалков является выдающимся режиссером XXI века. Он отметил, что признание заслуг автора оскароносного фильма «Утомленные солнцем» началось десятилетия назад, и с тех пор его влияние на культуру только усиливалось.