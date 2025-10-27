Певцов объяснил, почему «Бандитский Петербург» хочется пересматривать

Сериал «Бандитский Петербург» режиссер Владимир Бортко снимал не о криминале, а о любви, выразил мнение сыгравший главную роль актер Дмитрий Певцов. Именно благодаря прозвучавшей в картине теме пронзительной нежности ее хочется пересматривать, предположил он на творческой встрече с участниками студенческого фестиваля ВГИК.

Режиссер Владимир Бортко, приступая к съемкам «Бандитского Петербурга», говорил, что хочет снять фильм о любви. Не про бандитов, не детектив, а о любви. И именно поэтому картину любят, пересматривают. Для меня это приятно и радостно, — заявил народный артист России.

Он добавил, что есть всего несколько сериалов в отечественном кинематографе, которые хочется пересматривать. Помимо «Бандитского Петербурга», Певцов назвал также картину «Ликвидация» Сергея Урсуляка.

Ранее Певцов негативно высказался о покинувших Россию после начала специальной военной операции деятелях культуры. Он считает, что, когда у них закончатся деньги, они попытаются вернуться обратно на Родину.

Также он выразил мнение о недопустимости продажи и поедания попкорна в российских кинотеатрах во время киносеансов. Артист и депутат ГД РФ заявил, что употреблять пищу в кино является неприличным.