Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 13:08

Певцов объяснил, почему «Бандитский Петербург» хочется пересматривать

Певцов заявил, что главной темой «Бандитского Петербурга» является любовь

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сериал «Бандитский Петербург» режиссер Владимир Бортко снимал не о криминале, а о любви, выразил мнение сыгравший главную роль актер Дмитрий Певцов. Именно благодаря прозвучавшей в картине теме пронзительной нежности ее хочется пересматривать, предположил он на творческой встрече с участниками студенческого фестиваля ВГИК.

Режиссер Владимир Бортко, приступая к съемкам «Бандитского Петербурга», говорил, что хочет снять фильм о любви. Не про бандитов, не детектив, а о любви. И именно поэтому картину любят, пересматривают. Для меня это приятно и радостно, — заявил народный артист России.

Он добавил, что есть всего несколько сериалов в отечественном кинематографе, которые хочется пересматривать. Помимо «Бандитского Петербурга», Певцов назвал также картину «Ликвидация» Сергея Урсуляка.

Ранее Певцов негативно высказался о покинувших Россию после начала специальной военной операции деятелях культуры. Он считает, что, когда у них закончатся деньги, они попытаются вернуться обратно на Родину.

Также он выразил мнение о недопустимости продажи и поедания попкорна в российских кинотеатрах во время киносеансов. Артист и депутат ГД РФ заявил, что употреблять пищу в кино является неприличным.

Дмитрий Певцов
Владимир Бортко
артисты
кинематограф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран Афганистана Трещев вновь подал иск к Пугачевой
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 октября, фото, видео
Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи
Армения сделала шаг навстречу Азербайджану в вопросе транзита грузовиков
Генерал ответил, сколько истребителей Mirage ВСУ могут получить от Франции
Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро
В России признали нежелательными две украинские организации
В деле о неудавшемся похищении футболиста «Зенита» появилась новая деталь
Раскрыты последствия ударов ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS
На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы
Российский губернатор поручил создать «Крематорий» и реестр кладбищ
Созданную иноагентом организацию могут признать террористической
Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой
Астроном раскрыл, что за небесное тело заметили в небе над Москвой
В Петербурге впервые за шесть лет закрылся салон Lada
Путин денонсировал одно соглашение с США в ядерной сфере
Известная певица подает в суд на программу «Судьба человека»
Раскрыто, почему Трамп отказался от плана ЕС по замороженным активам России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.