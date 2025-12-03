Режиссер Бортко эмоционально отреагировал на новость о смерти Качалиной Режиссер Бортко назвал особенно грустной новость о смерти Качалиной

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Бортко назвал особенно грустной новость о смерти бывшей жены заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это печальное событие затронуло всех, кто был знаком с творчеством звезды фильма «Романовы: Венценосная семья».

Слышал про новость, [что умерла Качалина]. Мне особенно грустно, когда из жизни уходят актеры, которые снимались в моих картинах. Скорблю вместе со всеми, кто ее любил, — высказался Бортко.

Ранее сообщалось, что Качалина умерла в Москве на 55-м году жизни. Она скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей жены Ефремова артистки Евгении Добровольской. Качалина в последние годы вела замкнутый образ жизни, и долгое время боролась с зависимостью.

Впоследствии Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной смерти Качалиной стала острая сердечная недостаточность. По данным источника, тело 54-летней актрисы пролежало в квартире несколько дней, на нем появились трупные пятна. SHOT пишет, что свою четвертую жену нашел Ефремов.