«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова

Народный артист РСФСР Никита Михалков, которому исполнилось 80 лет, является выдающимся режиссером XXI века, заявил NEWS.ru актер театра и кино, народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев. Он отметил, что признание заслуг автора оскароносного фильма «Утомленные солнцем» началось десятилетия назад, и с тех пор его влияние на культуру только усиливалось.

Никита Сергеевич Михалков — выдающийся режиссер, и это было давно признано на кинофоруме «Золотой витязь». Мы вручили ему самую высокую награду — золотую медаль имени режиссера Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф. Это было 32 года назад. С тех пор он только повышал свой уровень и значение для культуры и общественной жизни России. Я говорю со всей уверенностью, что сегодня он — великий кинорежиссер XX–XXI веков, — высказался Бурляев.

Он отметил, что творческая биография Михалкова является примером художественной честности и последовательности. Депутат добавил, что режиссер никогда не изменял своим внутренним принципам и в каждом произведении оставался верен своей главной творческой теме.

Лично для меня дорого все творчество Михалкова: он нигде не предавал себя, всегда был самим собой и всегда пел песню своей души — песню любви. Он ее утверждает на своем экране. Для меня самое значимое — это то, что мы с ним уже пятый год работаем плечом к плечу, играя в его спектакле «12» на сцене Академии Михалкова, гастролируем по всем городам России. За 4,5 года мы проехали 45 городов РФ и мира, — резюмировал Бурляев.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Михалков награжден медалью Госдумы за большой вклад в развитие культуры. Медаль, как указали в парламенте, является высшей наградой, учрежденной структурой.