Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 14:05

«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова

Депутат Бурляев назвал Михалкова выдающимся режиссером XXI века

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Никита Михалков, которому исполнилось 80 лет, является выдающимся режиссером XXI века, заявил NEWS.ru актер театра и кино, народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев. Он отметил, что признание заслуг автора оскароносного фильма «Утомленные солнцем» началось десятилетия назад, и с тех пор его влияние на культуру только усиливалось.

Никита Сергеевич Михалков — выдающийся режиссер, и это было давно признано на кинофоруме «Золотой витязь». Мы вручили ему самую высокую награду — золотую медаль имени режиссера Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф. Это было 32 года назад. С тех пор он только повышал свой уровень и значение для культуры и общественной жизни России. Я говорю со всей уверенностью, что сегодня он — великий кинорежиссер XX–XXI веков, — высказался Бурляев.

Он отметил, что творческая биография Михалкова является примером художественной честности и последовательности. Депутат добавил, что режиссер никогда не изменял своим внутренним принципам и в каждом произведении оставался верен своей главной творческой теме.

Лично для меня дорого все творчество Михалкова: он нигде не предавал себя, всегда был самим собой и всегда пел песню своей души — песню любви. Он ее утверждает на своем экране. Для меня самое значимое — это то, что мы с ним уже пятый год работаем плечом к плечу, играя в его спектакле «12» на сцене Академии Михалкова, гастролируем по всем городам России. За 4,5 года мы проехали 45 городов РФ и мира, — резюмировал Бурляев.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Михалков награжден медалью Госдумы за большой вклад в развитие культуры. Медаль, как указали в парламенте, является высшей наградой, учрежденной структурой.

режиссеры
Никита Михалков
Николай Бурляев
творчество
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не смотреть на Европу»: врач о возможном запрете этанола в ЕС
Омбудсмен раскрыла правила безопасности для детей в темное время суток
Криминалист объяснил сложности в поимке убийцы режиссера «Закрытой школы»
Власти установили для повесток в военкомат предельный срок явки
Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Ирина Линдт отреагировала на продажу с молотка посмертной маски Высоцкого
Юрист предупредил, что грозит за трудоустройство с поддельным дипломом
В Париже арестовали китаянку за кражу золота
Бизнес обратился к правительству России из-за «Честного знака»
Экс-зампред ЦБ предупредил о рисках вливания дешевых денег в экономику
Кулинария без героизма: как современная кухня избавляет от лишних задач
В России жестко ответили Сикорскому после попытки напугать Путина арестом
Рак, химиотерапия, обещание Путину: как живет Симоньян после смерти мужа
«Стало легче»: россиянам раскрыли текущую ситуацию по гриппу и COVID-19
В «Кайрате» отреагировали на новость о срыве концерта Коржа из-за игры
Россиянам раскрыли детали законопроекта о цифровых платежках
Худрук Театра на Малой Ордынке раскрыл истинное отношение к Богомолову
Адвокат дала советы, как действовать при потере документов на недвижимость
Актриса Ланская вышла замуж
Наступление ВС РФ на Покровск 21 октября: ужас Зеленского, адский котел ВСУ
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.