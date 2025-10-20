Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:34

Госдума наградила Михалкова за вклад в культуру

Володин: Михалков удостоен медали Госдумы за вклад в культуру

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Режиссер Никита Михалков награжден медалью Госдумы за большой вклад в развитие культуры, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Медаль, как указали в парламенте, является высшей наградой, учрежденной структурой.

Никита Сергеевич Михалков награжден медалью Государственной думы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд, — сказал Володин.

До этого президент РФ Владимир Путин вспомнил забавный эпизод, произошедший во время празднования юбилея Никиты Михалкова. В посвященном кинодеятелю документальном фильме глава государства рассказал, что один из друзей виновника торжества случайно пролил на него красное вино.

Ранее Михалков рассказал, что в 1990-е годы в Россию везли худшие западные фильмы, заявил народный артист РСФСР, режиссер и актер Никита Михалков. По его мнению, сначала все полагали, что доступ к иностранному кинематографу будет «форточкой в свободный мир». Однако это мнение в конечном счете оказалось ошибочным, подытожил он.

культура
награды
Никита Михалков
Госдума
