19 октября 2025 в 16:51

Никита Михалков рассказал, чем на самом деле были западные фильмы в 90-х

Режиссер Михалков: в 1990-е годы в Россию везли худшие западные фильмы

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 1990-е годы в Россию везли худшие западные фильмы, заявил народный артист РСФСР, режиссер и актер Никита Михалков в документальном фильме, приуроченном к его 80-летию, который выйдет на телеканале «Россия 1». По его мнению, сначала все полагали, что доступ к иностранному кинематографу будет «форточкой в свободный мир».

Мы решили, что открыли форточку в Европу. Форточку в свободный мир. Мы думали, что нам в эту форточку вдохнули кислород. А нам поставили трубу канализационную. И слили все, что не нужно им самим, — поделился Михалков.

Ранее известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что видел не так много современных российских кинолент, но те, что смотрел, отличались качественной постановкой. Кроме того, режиссер подчеркнул, что помнит времена советского кинематографа, где были по-настоящему значимые авторы вроде Никиты Михалкова.

До этого Кустурица выразил мнение, что текущая «голливудизация» российского кинематографа подойдет к концу по завершении специальной военной операции. По его словам, этот период откроет путь для глубокого и настоящего искусства. Режиссер также призвал российских коллег обращаться к богатому наследию русской души.

Россия
кино
режиссеры
Никита Михалков
Запад
культура
